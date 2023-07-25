«التعليم» تنشر أسماء أوائل شهادة التعليم الأساسي بأنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، كشفًا بأسماء الطلبة الأوائل على مستوى ليبيا في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، للعام الدراسي 2022–2023.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، أن نسبة النجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في المدارس الليبية بالخارج بلغت 75.27%، واعتمد كذلك نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بنسبة نجاح عامة بلغت 62.50%.

يمكن الاطلاع على الأسماء الطلبة الأوائل عبر هذا الرابط.

وفي 4 يوليو الجاري، أعلن المقريف اعتماد نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي 2022 - 2023 بنسبة نجاح بلغت 53.88%. وذكر مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود آنذاك أن عدد المتقدمين لإجراء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بلغ 187ألفًا و693 طالبًا وطالبة، نجح منهم 101 ألف و107 طلاب، وتحصل منهم 28 ألفًا و349 على تقدير ممتاز، و42 ألفًا و519 على تقدير جيد جدًا، و27 ألفًا و138 على تقدير جيد، و3101 على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد الذين سيخوضون «دور ثان» 86 ألفًا و536 طالبًا وطالبة.

- «التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي

وتقدم لإجراء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الليبية بالخارج 942 تلميذًا وتلميذة، نجح منهم 709 بنسبة نجاح بلغت 75.27%، وحصل 311 على تقدير ممتاز، و280 على تقدير جيد جدًا، و108 على تقدير جيد، و10 على تقدير مقبول، بلغ عَدد الذين لديهم دور ثانٍ تلميذًا وتلميذة.