تعميم بخصوص تسجيل الطلاب غير الليبيين بمدارس التعليم الأساسي والثانوي

القاهرة - بوابة الوسط

خاطبت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المراقبات التعليمية بعدم تسجيل أو تمكين التلامِيذ والطلاب غير الليبيين للدراسة بالمدارس العامة أو الخاصة بِمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إلا بعد إحضار رسالة تنسيب من مكتب الامتحانات المختص بمراقبة التعليم، وفق النموذج المعد.

كما اشترط التعميم الحصول على تعهد كتابي من ولي أمر الطالب بتسديد رسوم دراسة ابنه، إلى حين صدور قرار من وزير التعليم بالخصوص، بحسب المنشور عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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واستند التعميم إلى المادة 5 من الائحة رقم 1013 لسنة 2022، والتي تشير إلى أن «التعليم الأساسي من الصف الأول إلى التاسع مجاني لغير الليبيين ويصدر بالرسوم الدراسية في مرحلة التعلمي الثانوي لغير الليبيين قرار من وزير التربية والتعليم بناء على مقترح من مدير إدارة التعليم الثانوي».