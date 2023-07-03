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«التعليم» تلزم مديري المدارس بعدم تجميع مبالغ مالية من الطلاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 07:55 مساء
«التعليم» تلزم مديري المدارس بعدم تجميع مبالغ مالية من الطلاب
شعار وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أصدرت وكيلة وزارة التعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتورة مسعودة الأسود، اليوم الإثنين، تعميمًا بشأن إلزام مديري المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وكافة المعلمين بعدم تجميع أي مبالغ مالية من التلاميذ.

وأشار التعميم المنشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، الأموال التي حددتها لائحة تنظيم مجالس الأباء، والتي تتضمن في مادتها رقم 16 دفع كل طالب دينارًا واحدًا فقط مع بداية العام الدراسي وتسمى بالاشتراكات السنوية للآباء، بالإضافة إلى تجميع، بطريقة طواعية، ما تقرره الجمعية العمومية للآباء والمعلمين بالمدرسة في اجتماعها، مع تحديد أوجه صرف هذه المبالغ وتشكيل لجنة مالية تتولى تجميع هذه المبالغ وصرفها وتوقيف ذلك في سجلات رسمية، بحسب نص المادة 17.

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ونصت المادة 18 من اللائحة على عدم جواز الصرف من إيرادات مجلس الآباء إلا في الأوجه التي يحددها المجلس بما يخدم البيئة التعليمية، كما لا تصرف أية مبالغ إلا إذا كانت مؤيدة لمستندات الصرف.

ونص التعميم على إحالة من يخالف القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم إلى التحقيق الإداري وفق اللائحة رقم 1013 لسنة 2022.

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