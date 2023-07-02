المقريف: اعتماد وإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الأحد، أن اعتماد وإعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية» للعام الدراسي 2022 - 2023، سيكون عند الساعة 12 ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل 4 يوليو الجاري، وفق ما نشره المركز الوطني للامتحانات عبر صفحته على «فيسبوك».

ووجهت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» الدعوة إلى وسائل الإعلام والإعلاميين إلى حضور مراسم اعتماد وإعلان النتيجة بمقر المركز الوطني للامتحانات في العاصمة طرابلس.

- «العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

وفي 28 يونيو، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة، الدكتور محسن الكبير، أن نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 - 2023 ستكون جاهزة للإعلان اليوم الأحد.

مراحل تصحيح أوراق الإجابة

وقال الكبير في تصريحات نشرتها الوزارة يومها إن عملية تصحيح أوراق الإجابة جرت على ثلاث مراحل، بدءا من التحقق من أوراق الإجابة، والمسح الضوئي لها، إلى جانب جمع درجة الامتحانات مع أعمال السنة.

وطمأن الكبير، الطلاب وأولياء أمورهم بأن نسبة الخطأ في تصحيح أوراق الإجابة «صفر%»، متابعًا: «أي سؤال به خطأ سيجري إعطاء درجته كاملة، ولن تُوزع درجته على باقي الأسئلة».