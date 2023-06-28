«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة، الدكتور محسن الكبير، أن نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 - 2023م ستكون جاهزة للإعلان الأحد المقبل.

وأضاف الكبير، في تصريحات نشرتها صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أن عملية تصحيح أوراق الإجابة تجرى على ثلاث مراحل، بدءا من التَّحقق من أوراق الإجابة، والمسح الضوئي لها، إلى جانب جمع درجة الامتحانات مع أعمال السنة.

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العليا للامتحانات: نسبة الخطأ في تصحيح أوراق الإجابة 0%

طمأن المسؤول الطلاب وأولياء أمورهم بأن نسبة الخطأ في تصحيح أوراق الإجابة صفر%، متابعاً: «أيَّ سؤال به خطأ سيتم إعطاء درجته كاملة، ولن تُوزع درجته على باقي الأسئلة».

وأوضح الكبير أن المنظومة الإلكترونية للتَّصحيح ترفض التَّصحيح في حالة واحدة فقط، وهي وجود أكثر من تظليل على إجابة السؤال الواحد.

وقد اختتمت أول من أمس، الاثنين، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي لـ123491 طالبا وطالبة في الداخل، و855 طالبا وطالبة بِالمدارس الليبية في الخارج. بينما اختتم 943 تلميذا وتلميذة بِالمدارس الليبية في الخارج، الأربعاء الماضي، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي.