مركز الامتحانات يعلن فرز أوراق إجابة طلاب شهادة التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني للامتحانات، اليوم السبت، انتهاء عملية عد وفرز أوراق إجابة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بعد أن تسلمها موظفو المركز من مختلف المدن والمناطق بكامل التراب الليبي.

وأوضح بيان صادر عن مدير المركز، السيد أحمد مسعود، أن عملية اعتماد النتائج تمر عبر ثلاث مراحل: أولها مرحلة العد والفرز، ويتم فيها التحقق من تسلم أوراق الإجابة، ثم مرحلة المسح بالماسحات الضوئية، ورصد درجات الإجابات الصحيحة، وأخيرا مرحلة جمع الدرجات النهائية (أعمال السنة + الامتحانات المدرسية + امتحانات الدور الأول) في المنظومة، واحتساب النتائج النهائية.

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موعد إدخال درجات أعمال السنة

حدد المركز يوم الإثنين موعدا للمدارس من أجل إدخال درجات أعمال السنة ودرجات الامتحان النهائى لمادتي «الحاسوب» و«الكتابة»، محملا المدارس المتأخرة المسؤولية المترتبة على ذلك، ومشيرا إلى أنه لن ينتظر المتأخرين، لاستكمال عملية تجهيز النتائج.

وأكد المركز أنه لن يفتح باب الطعون فى أعمال السنة أو فى الامتحانات المدرسية بعد اعتماد النتائج.