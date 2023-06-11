إيقاف الملاحظين المتهاونين داخل قاعات امتحانات الشهادة الثانوية وإحالتهم إلى التحقيق

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق أعضاء اللجنة العليا للامتحانات، على «إيقاف الملاحظين الذين تهاونوا داخل القاعات الامتحانية التي سجلت حدوث حالة غش إلكتروني فيها»، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم مساء اليوم الأحد.

الملاحظات الواردة من لجان الامتحانات

وعقد اللجنة العليا للامتحانات، اجتماعها التاسع الذي عقد مساء اليوم، وخصص لاستعراض التقارير الفنية لليوم الأول لامتحانات إتمام التعليم الثانوي التي انطلقت اليوم على مستوى ليبيا.

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وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن التقارير الفنية استملت على التقارير واللاحظات الواردة حول الأسئلة، والخاصة بأوراق الأسئلة والإجابة وعدد حالات الغش.

إجراءات اللجنة العليا حيال الإجراءات الوادرة من لجان الامتحانات

وأضافت الوزارة أن اللجنة «ناقشت معالجة عدم تسجيل عدد من طلاب الفئات الخاصة في منظومة المركز الوطني للامتحانات كطلبة فئات خاصة، ومحاسبة المسؤولِين على عملية التسجيل وإحالتهم إلى التحقيق».

وأكدت الوزارة أن «اللجنة اتفقت على إيقاف الملاحظين الذين تهاونوا داخل القاعات الامتحانية التي سجلت حدوث حالة غش إلكتروني فيها، باعتبارهم مسؤولين عن استعمال الهاتف النقال داخل قاعات الامتحان، وإحالتهم للتحقيق في امتحان شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي».

وتضم اللجنة العليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في عضويتها مديري كل من المركز الوطني للامتحانات، ومصلحة التفتيش التربوي، ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وإدارتي التعليم الأساسي والثانوي، وتعليم واندماج الفئات الخاصة، والتعليم الخاص، والخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي، ومكاتب المتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية، والإعلام.

اجتماع اللجنة العليا للامتحانات مساء الأحد 11 يونيو 2023. (وزارة التربية والتعليم)