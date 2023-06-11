305 طلاب وطالبات من أبناء الجالية الليبية في مصر يؤدون امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ نحو 305 طلاب وطالبات في مرحلة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) والتعليم الثانوي (الشهادة الثانوية) من أبناء الجالية الليبية المقيمين في مصر، اليوم الأحد، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022 - 2023، في لجنتين بمدينتي القاهرة والإسكندرية.

وأكدت السفارة الليبية في مصر أنها قامت عن طريق الملحقية الثقافية والأكاديمية باتخاذ كافة الترتيبات والتدابير اللازمة، في إطار حرصها على سير أعمال الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 للطلاب الليبيين الدارسين في مصر.

وصول أوراق الامتحانات إلى مصر

وأضافت السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الملحق الثقافي والأكاديمي إسماعيل اعبيد، استلم يوم الإثنين 5 يونيو شحنة «أوراق الامتحانات» المخصصة لهؤلاء الطلاب من المركز الوطني للامتحانات بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم محسن الكبير، ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود.

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وأشارت السفارة إلى أن القائم بالأعمال السفير محمد عبدالعالي مصباح، كان في استقبال الشحنة لدى وصولها مقر البعثة مساء الأربعاء الموافق 7 يونيو الجاري، ليجري إيداعها بمكان آمن وفق الإجراءات المعمول بها.

القائم بالأعمال يتفقد لجنتي القاهرة والإسكدنرية

وأضافت أنه مع انطلاق الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية بكل من مدينتي القاهرة والإسكندرية اليوم، أجرى عبدالعالي جولة تفقدية بمقر لجنة القاهرة رفقة الملحق الأكاديمي والثقافي إسماعيل اعبيد ومساعده أحمد أكريم للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأكدت السفارة أن الجميع أثنى على حسن سير الإجراءات والتزام العاملين باللجان، كل بدوره، لافتة إلى أن «كل ذلك يصب في مصلحة الطالب وهو الهدف الذي يعمل الجميع من أجله».

وأجرى القائم بالأعمال السفير محمد عبدالعالي مصباح، رفقة القنصل العام بالإسكندرية صالح خطاب ومساعد الملحق الثقافي وعدد من الموظفين بالسفارة والقنصلية، الخميس الماضي، زيارة إلى مقر الامتحانات بالإسكندرية للاطلاع والاطمئنان على سير العملية التنظيمية والاستعدادات لبدء الامتحانات.

وذكرت السفارة الليبية في القاهرة، أن أعداد الطلبة والطالبات المتقدمين للامتحانات هذا العام 155 طالبًا وطالبة للشهادة الإعدادية، و150 طالبًا وطالبة للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي.

تسليم أوراق الامتحانات إلى السفارة الليبية في القاهرة. (السفارة الليبية في القاهرة)