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اعتماد التقارير الفنية للأسبوع الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 08:45 مساء
اعتماد التقارير الفنية للأسبوع الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية
اجتماع اللجنة العليا للامتحانات، الأحد 4 يونيو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
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أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اعتماد التقارير الفنية للأسبوع الأول لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 - 2023، من قبل اللجنة العليا للامتحانات، تمهيدًا لإحالتها للوزير موسى المقريف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السادس الذي عُقِد مساء اليوم الأحد، وجرى خلاله استعراض تقارير حالات الغش اليومية، الواردة من اللجان المركزية والمتمثلة في استعمال الهاتف النقال داخل قاعات الامتحان، والإساءة للجان الامتحانية، وتطبيق العقوبات الواردة وفق المواد 104، و106 و107، من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى خلاله أيضًا الاستماع إلى تقارير أعضاء اللجنة العليا للامتحانات بشأن متابعة سير الامتحانات في مختلف المناطق الليبية وما سجلته من ملاحظات، وانطباعات الطلاب، واللجان المشرفة على سير الامتحانات.

تشكيل اللجنة العليا للامتحانات
وتضم اللجنة العليا للامتحانات مديري كل من المركز الوطني للامتحانات، ومصلحة التفتيش التربوي، ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وإدارتي التعليم الأساسي والثانوي، وتعليم واندماج الفئات الخاصة، والتعليم الخاص، والخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي، ومكاتب المتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية، والإعلام.

اجتماع اللجنة العليا للامتحانات، الأحد 4 يونيو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
اجتماع اللجنة العليا للامتحانات، الأحد 4 يونيو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
اجتماع اللجنة العليا للامتحانات، الأحد 4 يونيو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
اجتماع اللجنة العليا للامتحانات، الأحد 4 يونيو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
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