الدبيبة يصدر 4 توجيهات بشأن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أربعة توجيهات بشأن الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية، كما وجه بتطوير مرافق المركز الوطني للامتحانات.

جاءت توجيهات الدبيبة خلال زيارته التفقدية صباح اليوم الخميس، إلى مقر المركز الوطني للامتحانات، للوقوف على استعداداته للامتحانات النهائية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا»عبر صفحتها على «فيسبوك».

توجيهات الدبيبة بشأن الامتحانات

وتابع الدبيبة رفقة وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ووزير الشباب فتح الله الزني، أعمال الطباعة والتجهيز ونقل الأسئلة للمناطق في البلاد كافة، كما اطّلع على أعمال اللجان الفنية والجدول الزمني للامتحانات الذي أعده المركز لإنجاز هذا الاستحقاق بشكل مهني.

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وأصدر الدبيبة أربعة توجيهات إلى مسؤولي وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للامتحانات، بشأن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانونية، طالبهم فيها «بضرورة العمل بكل جدية لمحاربة تسريب الأسئلة والغش، وتوفير الأجواء الإيجابية للطلاب، وأهمها زيادة مدة الامتحانات في المواد الأساسية، وأن تكون الأسئلة ضمن المقررات التي درسها الطالب».

تطوير مرافق المركز الوطني للامتحانات

وأضافت منصة «حكومتنا» أن مسؤولي المركز الوطني للامتحانات، قدموا للدبيبة خلال الجولة التفقدية عرضًا ضوئيًا عن منظومة بيانات الطلبة، مشيرة إلى أن مدير المركز أكد أن بيانات كافة الطلبة والتلاميذ في المدارس الليبية قيدت بالمنظومة مع التسلسل الدراسي وبطاقات الدرجات عن السنوات الدراسية.

وشدد الدبيبة من جهته، على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة كافة لضمان نجاح الامتحانات، معطيًا تعليماته إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، لتطوير مرافق المركز وتوفير البيئة المناسبة للعاملين فيه.

جولة الدبيبة بالمركز الوطني للامتحانات، الخميس 18 مايو 2023. (حكومتنا)

جولة الدبيبة بالمركز الوطني للامتحانات، الخميس 18 مايو 2023. (حكومتنا)

جولة الدبيبة بالمركز الوطني للامتحانات، الخميس 18 مايو 2023. (حكومتنا)

الدبيبة خلال حديثه مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للامتحانات، الخميس 18 مايو 2023. (حكومتنا)

جولة الدبيبة بالمركز الوطني للامتحانات، الخميس 18 مايو 2023. (حكومتنا)

جولة الدبيبة بالمركز الوطني للامتحانات، الخميس 18 مايو 2023. (حكومتنا)