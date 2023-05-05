تحديد موعد الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إجراء الامتحانات النهائية لإتمام شهادة مرحلة التعليم الأساسي في موعدها في 28 مايو الجاري.

وأعلنت الوزارة انطلاق العمل على التجهيزات والتنسيق مع جميع مكاتب التعليم في كل مدن ليبيا لإجراء الامتحانات في موعدها، وفق ما نقلت عنها صفحة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على موقع «فيسبوك».

موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي

وحدد المركز الوطني للامتحانات موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل من الرابع إلى الثاني الثانوي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

- تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي

- الدبيبة يطالب وزارة التربية والتعليم بالاستعداد الجيد لامتحانات الشهادة الثانوية والعام الدراسي المقبل

- اختتام امتحانات سنوات النقل والتعليم الأساسي والثانوي

وتنطلق الاختبارات النهائية في الفترة من 14 إلى 25 مايو الجاري، وفق تنويه نشرته وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وشدد مركز الامتحانات على ضرورة التقيد والالتزام بالمواعيد وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

اختتام امتحانات سنوات النقل والتعليم الأساسي والثانوي

وفي 13 أبريل الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم اختتام الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل إضافة إلى امتحانات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري، وذلك في جميع مناطق البلاد.

وتقدم للامتحانات التي بدأت في الثاني من أبريل أكثر من مليون و110 آلاف طالب وطالبة، منهم 817 ألفا و851 طالبا خاضوا امتحانات سنوات النقل، و292 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات التعليم الأساسي والثانوي، حسب بيان الوزارة.