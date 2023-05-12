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مع اقتراب امتحانات النقل.. المقريف: لا تهاون مع الغش.. وذوي الهمم على رأس أولوياتنا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 08:58 مساء
مع اقتراب امتحانات النقل.. المقريف: لا تهاون مع الغش.. وذوي الهمم على رأس أولوياتنا
موسى المقريف. (وزارة التعليم)
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أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، اليوم الجمعة، إن الوزارة تضع الطلاب من ذوي الهمم على رأس أولوياتها وذلك بتوفير كل ما يساعدهم على أداء الامتحانات بصورة جيدة، مشددًا على عدم التهاون مع حالات الغش.

جاء ذلك في رسالة وجهها المقريف إلى الطلاب ونشرتها الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، لمناسبة اقتراب موعد الامتحانات النهائية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتي تنطلق الأحد المقبل.

وحثّ المقريف في رسالته الطلاب على تنظيم الوقت والمذاكرة الجيدة والتسلح بأسباب المعرفة لنيل المراد وتحقيق النجاح، وأكد على الدور الإيجابي للأسرة في حث أبنائها على الاهتمام بالدراسة، قائلاً إن العملية التعليمية لا يقوم نجاحها إلاّ على ساقَي «البيت والمدرسة معًا».

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وشدّد الوزير على عدم تهاون وزارة التعليم مع حالات الغش ومن يساعد عليه، والتعامل معها بصرامة تضمن الحد من الغش وعدم تكراره.

موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
وحدد المركز الوطني للامتحانات موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل من الرابع إلى الثاني الثانوي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وتنطلق الاختبارات النهائية في الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل. شدد مركز الامتحانات على ضرورة التقيد والالتزام بالمواعيد وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

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