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اختتام امتحانات سنوات النقل والتعليم الأساسي والثانوي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 12:35 مساء
اختتام امتحانات سنوات النقل والتعليم الأساسي والثانوي
طلاب يؤدون الامتحانات النصفية، 13 أبريل 2023، (التعليم)
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أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اختتام الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، اليوم الخميس، إضافة إلى امتحانات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري، وذلك في جميع مناطق البلاد.

وتقدم للامتحانات التي بدأت في الثاني من أبريل الجاري أكثر من مليون و110 آلاف طالب وطالبة، منهم 817 ألفا و851 طالبا خاضوا امتحانات سنوات النقل، و292 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات التعليم الأساسي والثانوي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى تعليق الدراسة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، على أن تستأنف بعد إجازة عيد الفطر، وذلك وفق مواعيد الدراسة والامتحانات المعلنة بقرار الوزير موسى المقريف رقم (1442) للعام 2022.

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