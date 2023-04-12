الدبيبة يطالب وزارة التربية والتعليم بالاستعداد الجيد لامتحانات الشهادة الثانوية والعام الدراسي المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، قيادات وزارة التربية والتعليم، بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري، وكذلك الاستعداد للعام الدراسي المقبل، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة للعملية التعليمية، وفي مقدمتها الكتاب المدرسي.

جاءت مطالبة الدبيبة خلال اجتماع عقده، ظهر اليوم الأربعاء، مع قيادات مصلحة المرافق التعليمية ووزارة التربية والتعليم على هامش تفقده للمصلحة، بحضور وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومدير مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح، ووكيلة وزارة التعليم مسعودة الأسود، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة والمصلحة، ومركز المناهج التعليمية ومصلحة التفتيش التربوي والمركز الوطني للامتحانات، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

محاور اجتماع الدبيبة مع قيادات التربية والتعليم

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع الدبيبة مع قيادات وزارة التربية والتعليم «خصص لمتابعة استعدادات الوزارة للامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية، وخطة الصيانة الشاملة لصيف العام 2023 وتوفير التجهيزات المدرسية والكتاب المدرسي، إلى جانب المتابعة الدورية لمشروع 500 مدرسة جديدة».

- الدبيبة وشكشك يتابعان الإجراءات النهائية لإنشاء 500 مدرسة جديدة

- مشروع المدارس الجديدة محور لقاء الدبيبة وشكشك

وأضافت منصة «حكومتنا» أن مديري الجهات التابعة للوزارة قدموا خلال الاجتماع «عروضا ضوئية حول خطتهم النهائية للعام الدراسي، وبداية العام الدراسي القادم»، مشيرة إلى مواكبة العروض «مناقشة ملف الخطط والتعرف على الصعوبات التي تواجه المؤسسات التابعة للوزارة».

الدبيبة يطالب بتوزيع الكتاب المدرسي قبل بداية العام المقبل

وطالب الدبيبة خلال الاجتماع قيادات وزارة التربية والتعليم، بـ«ضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي القادم، وتوفير كل الاحتياجات في وقت مبكر وبطرق شفافة، وأن تتم جميع الإجراءات عبر منصة المشتريات الحكومية»، مشددا على «ضرورة العمل بشكل جاد لتوفير الكتاب المدرسي، وتوزيعه قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وعدم التأخر كما حدث العام الماضي».

وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن الاجتماع تطرق إلى متابعة مشروع المدارس الجديدة والإجراءات التنفيذية الفنية المتبعة لانطلاق المشروع في كل المدن الليبية، حيث أكد رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تكيتة خلال العرض الضوئي المقدم استكمال التصاميم الفنية للنماذج المعدة والمواقع المعتمدة ومراجعتها.

جاهزية 373 موقعا لبناء مدارس جديدة

وأكد تكيتة خلال الاجتماع «جاهزية 373 موقعا» لبناء المدارس الجديدة، منوها كذلك إلى «أن العمل جار على مراجعة 127 موقعا بالتنسيق مع البلديات».

كما أكد الدبيبة في ختام الاجتماع، «أن نجاح الامتحانات النهائية والاستعداد للعام الدراسي القادم مسؤولية وطنية تقع على عاتقنا جميعا» وفق منصة «حكومتنا».

عرض مقدم خلال اجتماع الدبيبة مع قيادات وزارة التربية والتعليم بمصلحة المرافق التعليمية، الأربعاء، 12 أبريل 2023. (حكومتنا)

عرض مقدم خلال اجتماع الدبيبة مع قيادات وزارة التربية والتعليم بمصلحة المرافق التعليمية، الأربعاء، 12 أبريل 2023. (حكومتنا)

عرض مقدم خلال اجتماع الدبيبة مع قيادات وزارة التربية والتعليم بمصلحة المرافق التعليمية، الأربعاء، 12 أبريل 2023. (حكومتنا)

عرض مقدم خلال اجتماع الدبيبة مع قيادات وزارة التربية والتعليم بمصلحة المرافق التعليمية، الأربعاء، 12 أبريل 2023. (حكومتنا)