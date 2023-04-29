تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي

القاهرة - بوابة الوسط

حدد المركز الوطني للامتحانات، اليوم السبت، موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل من الرابع إلى الثاني الثانوي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وتنطلق الاختبارات النهائية في الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل، وفق تنويه نشرته وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وشدد مركز الامتحانات على ضرورة التقيد والالتزام بالمواعيد وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

اختتام امتحانات سنوات النقل والتعليم الأساسي والثانوي

وفي 13 أبريل الجاري، أعلنت وزارة التربية والتعليم اختتام الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل إضافة إلى امتحانات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري، وذلك في جميع مناطق البلاد.

وتقدم للامتحانات التي بدأت في الثاني من أبريل الجاري أكثر من مليون و110 آلاف طالب وطالبة، منهم 817 ألفا و851 طالبا خاضوا امتحانات سنوات النقل، و292 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات التعليم الأساسي والثانوي، حسب بيان الوزارة.