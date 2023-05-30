بالصور: تلاميذ الإعدادية يواصلون امتحانات الشهادة في طرابلس وسط حضور أمني

القاهرة - بوابة الوسط

واصل تلاميذ الشهادة الإعدادية في بلدية طرابلس المركز أداء امتحاناتهم اليوم الثلاثاء، وسط تأمين لافت من قوات تابعة لمديرية أمن طرابلس.

ونشرت عدسة المديرية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، صورا للعناصر المشاركة في عملية التأمين، والطلاب المبتهجين في ظل أدائهم الامتحانات في أجواء هادئة.

عودة الهدوء إلى العاصمة

ويعكس انتظام العملية التعليمية عودة الهدوء إلى العاصمة، بعدما دارت ليل الأحد - الإثنين مواجهات في عدة مناطق، حسب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي.

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وحينها سمعت أصوات رماية في مناطق «رأس حسن، والجرابة، وجزيرة الفرناج ومدخل عين زارة الشمالي»، مع استنفار قوات تابعة لجهاز الردع و«اللواء 444 قتال»، وفق حديث سكان إلى «بوابة الوسط».

وقال الطرابلسي، إن ما حدث «خلاف بين أجهزة رسمية» انتهى بعد تدخل الأجهزة الأمنية، معربا عن «أسفه لما شهدته العاصمة طرابلس جراء انتشار السلاح»، وأشار إلى أن فرض الأمن «ليس بالأمر السهل» بعد غياب الدولة لسنوات.

عناصر من مديرية أمن طرابلس مشاركون في تأمين المدارس.

عناصر من مديرية أمن طرابلس مشاركون في تأمين المدارس.

عناصر من مديرية أمن طرابلس مشاركون في تأمين المدارس.