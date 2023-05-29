الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي فض الاشتباكات التي دارت بين «أجهزة رسمية» في العاصمة طرابلس ليل أمس الأحد، موجها الشكر لقوات الأمن على دورها في وقف إطلاق النار.

وأضاف، في حديثه خلال تفقده تمركزات أمنية بالعاصمة ليلا، أن «مجموعتين تبادلتا إطلاق النار في منطقتي جرابة وأولاد حسن، ثم جرى فض الاشتباكات بينهما» بجهود الأمن، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة «حكومتنا» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

خلاف بين أجهزة رسمية

وقال الطرابلسي: «لا نريد استخدام القوة ولكن قادرين على ذلك.. الخلاف بين أجهزة رسمية وتعمدنا أسلوب الحوار والنقاش، ووصلنا إلى نتيجة ممتازة وتوقفت المواجهات.. لا خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وهناك إصابات خفيفة بين المدنيين وأحد رجال الشرطة».

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وتابع: «نتأسف على ما حدث في العاصمة طرابلس ولكن هذا يحدث في ظل انتشار السلاح خلال السنوات العشر الأخيرة»، مضيفا أن فرض الأمن بعد غياب الدولة طوال تلك الفترة «ليس بالأمر السهل».

وأكمل: «لدينا مشروع في تنظيم وإعادة هيكلة بعض الأجهزة وحل الاختصاصات المتداخلة»، لافتا إلى أن الداخلية تتدخل لفض الاشتباكات، لكن «هناك عملا يجب أن يستمر»، مشيرا إلى أهمية دور القضاء والنيابة العامة في نظر تلك الوقائع.