شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: عودة الهدوء إلى طرابلس بعد أصوات رماية وانتشار عسكري

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد سكان من منطقة «رأس حسن»، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بأن الهدوء عاد إلى العاصمة طرابلس، بعد سماع أصوات رماية، وانتشار آليات عسكرية في مناطق «رأس حسن، والجرابة، وجزيرة الفرناج ومدخل عين زارة الشمالي»، واستنفار وتمركزات لقوات تابعة لجهاز«الردع»، وقوات «اللواء 444 قتال».

وفي وقت سابق تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقاطع مصورة تظهر انتشار آليات عسكرية في عدة مناطق، بدون وجود أي معلومات أولية عن أسباب هذا الاستنفار.

وذكر ناشطون على «فيسبوك» أنهم سمعوا أصوات رماية في منطقة «رأس حسن»، ومرور آليات عسكرية تتبع قوات الردع، فيما أفاد آخرون بأن عناصر من قوات الردع تمركزت فوق أسطح عدد من المباني في المنطقة الفاصلة بين الفرناج وعين زارة.