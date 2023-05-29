«أمن طرابلس» تعلن عودة الحركة في طرق عين زارة والجامعة وجرابة ورأس حسن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس صباح اليوم الإثنين عودة الحركة المرورية لطبيعتها في طرق العاصمة، خصوصا طريق عين زارة وطريق الجامعة، وشارع جرابة وطريق صلاح الدين وطرق منطقة رأس حسن.

وقالت المديرية إن «الوضع الأمني» مستقر وجميع الطرق مفتوحة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزار مدير أمن طرابلس عميد محمود العابد «الأحياء التي شهدت أحداثا» ليلة البارحة في منطقة رأس حسن، كما تفقد سير الامتحانات في مدرسة بلال بن رباح بالمنطقة، مطمئنا الطلاب الممتحنين والمراقبين أن الوضع آمن.

فض الاشتباكات

وأعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي وقوع اشتباكات بين «أجهزة رسمية» في منطقتي جرابة ورأس حسن بالعاصمة ليل الأحد - الإثنين، جرى فضها بعد تدخل الأجهزة الأمنية.

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وقال خلال جولة لتفقد تمركزات أمنية في طرابلس إثر الاشتباكات، «الخلاف بين أجهزة رسمية وتعمدنا أسلوب الحوار والنقاش، ووصلنا إلى نتيجة ممتازة وتوقفت المواجهات.. لا خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وهناك إصابات خفيفة بين المدنيين وأحد رجال الشرطة».