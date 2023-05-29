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«الإسعاف» يعلن تضرر إحدى سياراته وإصابة مواطن جراء الاشتباكات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 09:16 صباحا
«الإسعاف» يعلن تضرر إحدى سياراته وإصابة مواطن جراء الاشتباكات في طرابلس
مواطن أصيب بشظايا جراء الاشتباكات في عين زارة، 28 مايو 2023، (جهاز الإسعاف)
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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تضرر إحدى سياراته وإصابة مواطن جراء الاشتباكات التي دارت في العاصمة طرابلس أمس الأحد.

وقال الجهاز إن «السيارة نداء 77» التابعة لمكتب إسعاف عين زارة تعرضت لعيار ناري أدى إلى خروجها موقتا من الخدمة، كما جرى إطلاق النار على سيارة أحد العاملين بالجهاز، محمد المزوغي حسب بيان على صفحته بموقع «فيسبوك».

وأصيب أحد المواطنين بشظايا جراء إطلاق النار على منزله في عين زارة أيضا، وتوجه أفراد الجهاز لإسعافه بعد استغاثة أسرته التي نجحت في نقله إلى مصحة الاستقلال قبل وصول الإسعاف.

إعلان الطوارئ
وفي ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع فروعه ومكاتبه بمدينة طرابلس وضواحيها في ظل المواجهات.

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وأشار الجهاز، في بيانه، إلى أن الاشتباكات «تدور في بلدية عين زارة»، محملا مسؤولية سلامة المدنيين للأطراف المتقاتلة، وطالب «بتحكيم صوت العقل والابتعاد عن التجاذبات المسلحة».

فض الاشتباكات
وأجرى وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي جولة لتفقد تمركزات أمنية بالعاصمة إثر الاشتباكات ليل الأحد - الإثنين، حيث أكد «فض المواجهات» بمعرفة أجهزة مديرية أمن طرابلس موجها الشكر لها.

وقال الطرابلسي إن «مجموعتين تبادلتا إطلاق النار في منطقتي جرابة وأولاد حسن، ثم جرى فض الاشتباكات بينهما» بجهود الأمن، متابعا: «الخلاف بين أجهزة رسمية وتعمدنا أسلوب الحوار والنقاش، ووصلنا إلى نتيجة ممتازة وتوقفت المواجهات.. لا خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وهناك إصابات خفيفة بين المدنيين وأحد رجال الشرطة».

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