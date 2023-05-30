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شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 12:55 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 29 مايو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على الأحداث التي شهدتها العاصمة ليل الأحد - الإثنين، وسط دوي أصوات رماية في مناطق «رأس حسن، والجرابة، وجزيرة الفرناج ومدخل عين زارة الشمالي»، قبل أن تتداول صفحات ليبية اليوم الإثنين مقطع فيديو لإطلاق النقيب مصعب ازريق التابع لـ«اللواء 444 قتال»، الذي أوقفه «جهاز الردع» صباح أمس الأحد أمام ميناء طرابلس البحري.

وفي حين عاد الهدوء إلى العاصمة، لكن التوتر يعكس حجم المعضلة التي تعانيها ليبيا في ظل سيطرة القوات التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أو المجلس الرئاسي أو غيرها، كما تكشف حالة الاستقرار الهش في طرابلس وإمكانية تغير موازين التحالفات وخريطة التوازن.

- بعد اشتباكات طرابلس.. إطلاق النقيب مصعب ازريق التابع لـ«اللواء 444» (فيديو)
- الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)

كما تطرقف البرنامج إلى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مصراتة التي تضمن أحكامًا ما بين الإعدام والسجن المؤبد بحق 37 شخصًا من عناصر تنظيم «داعش» السابقين علاوة على القادة الميدانيين بالتنظيم.

وحول هذين الملفين، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الخبير العسكري عادل عبدالكافي، وأستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي، والمحلل السياسي ناصف الفرجاني.

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