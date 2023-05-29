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بعد اشتباكات طرابلس.. إطلاق النقيب مصعب ازريق التابع لـ«اللواء 444» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 01:20 مساء
بعد اشتباكات طرابلس.. إطلاق النقيب مصعب ازريق التابع لـ«اللواء 444» (فيديو)
النقيب مصعب ازريق بعد إطلاقه خلال وجوده في مقر لـ«اللواء 444 قتال»، 29 مايو 2023، (صورة من مقطع فيديو)
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تداولت صفحات ليبية اليوم الإثنين مقطع فيديو لإطلاق النقيب مصعب ازريق التابع لـ«اللواء 444 قتال»، الذي أوقفه «جهاز الردع» صباح أمس الأحد أمام ميناء طرابلس البحري.

جاء ذلك بعد أحداث شهدتها العاصمة ليل الأحد - الإثنين، حين أفاد سكان من منطقة رأس حسن «بوابة الوسط» بأنهم سمعوا أصوات رماية في مناطق «رأس حسن، والجرابة، وجزيرة الفرناج ومدخل عين زارة الشمالي»، مع استنفار قوات تابعة لجهاز الردع و«اللواء 444 قتال».

فض الاشتباكات
وعاد الهدوء إلى العاصمة بالتزامن مع جولة وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي تفقد خلالها تمركزات عناصر مديرية أمن طرابلس، حيث قال الطرابلسي إن الأجهزة الأمنية تمكنت من فض «اشتباكات» دارت في منطقتي جرابة ورأس حسن بالحوار والنقاش دون اللجوء إلى القوة.

ولم يحدد الطرابلسي الجهات المتقاتلة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه «خلاف بين أجهزة رسمية»، وقال «نتأسف عما حدث في العاصمة طرابلس في ظل انتشار السلاح»، مشيرا إلى أن فرض الأمن «ليس بالأمر السهل» بعد غياب الدولة طوال تلك الفترة.

عودة الحياة إلى طبيعتها
وأعلنت مديرية أمن طرابلس صباح اليوم، عودة الحركة المرورية لطبيعتها في طرق العاصمة، خصوصا بمناطق عين زارة والجامعة وشارع جرابة وصلاح الدين ورأس حسن، مؤكدة أن «الوضع الأمني» مستقر وجميع الطرق مفتوحة.

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وزار مدير أمن طرابلس عميد محمود العابد «الأحياء التي شهدت أحداثا» ليلة البارحة في رأس حسن، كما تفقد سير الامتحانات في مدرسة بلال بن رباح بالمنطقة، مطمئنا الطلاب الممتحنين والمراقبين أن الوضع آمن.

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