طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أدى طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها العلمي والأدبي امتحاناتهم اليوم الخميس.

وخاض طلاب القسم العلمي امتحانات مادة التعبير، وطلاب القسم الأدبي مادة الإنشاء، حسب بيان وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

123 ألف طالب تقدموا للامتحانات

وخلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف تقدم 123 ألفا و491 طالبا وطالبة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي موزعين على 884 لجنة، ويشارك في متابعة ومراقبة الامتحانات 2372 مراقبا و20 ألفا و793 ملاحظا و884 مرشدا نفسيا و131مشرف فئات خاصة و3536 فرد حراسة، و1450 فرد خدمات.

بينما دعا مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي إلى الالتفات إلى دروسهم، وعدم الاكتراث بما ينشر في صفحات التواصل الاجتماعي، وادعاؤها امتلاك أسئلة الامتحانات، وغرضها زيادة عدد المتابعين لهم والتشويش على الطلاب.

الطلاب خلال أداء الامتحانات.

الطلاب في إحدى اللجان.

الطلاب خلال أداء الامتحانات.

طالبات خلال أداء الامتحان.

طالبات خلال أداء الامتحان.