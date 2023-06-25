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اللجنة العليا للامتحانات تبحث آلية إحالة لجان الغش الإلكتروني بالشهادة الإعدادية إلى التحقيق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 08:50 مساء
اللجنة العليا للامتحانات تبحث آلية إحالة لجان الغش الإلكتروني بالشهادة الإعدادية إلى التحقيق
اجتماع اللجنة العليا للامتحانات، الأحد 25 يونيو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
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بحثت اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الآلية التي ستجري من خلالها إحالة اللجان التي ضبطت بها حالات العش الإلكتروني بامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) إلى التحقيق الإداري والإيقاف عن العمل قبل موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الدور الأول، بحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها السابع الذي عُقِد ظهر اليوم، التقارير الفنية للأسبوع الثاني لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، وناقشت التقارير المحالة من اللجان المركزية بالمراقبات، ومن فروع مصلحة التفتيش التربوي عن امتحانات يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع.

- المقريف يشدد على ضرورة إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي قبل عيد الأضحى
- إيقاف الملاحظين المتهاونين داخل قاعات امتحانات الشهادة الثانوية وإحالتهم إلى التحقيق
- اعتماد التقارير الفنية للأسبوع الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية

تعليمات المقريف بشأن تقارير لجان الامتحانات
وأضافت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللجنة تناولت أيضًا خلال الاجتماع تعليمات الوزير موسى المقريف بشأن التقارير الخاصة بامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وتقضي تعليمات وزير التربية والتعليم بحصر حالات الغش الإلكتروني، والغش داخل لجان الامتحانات، ونشرها على الصفحة الرسمية للوزارة، وحصر الغياب الخاص بالمراقبين المكلفين بلجان الامتحانات على مستوى المراقبات، وإرسالها إلى المركز الوطني للامتحانات لاستثنائهم من مكافأة الامتحانات.

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