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المقريف يشدد على ضرورة إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي قبل عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 08:17 مساء
المقريف يشدد على ضرورة إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي قبل عيد الأضحى
وزير التربية والتعليم يجتمع باللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة، الأحد 18 يونيو 2023 (وزارة التعليم)
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شدد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، على ضرورة الانتهاء من عمليات التصحيح وإعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي قبل عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال استماعه لإحاطة اللجنة العليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022- 2023، حول الأسبوع الأول لامتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوي.

تقرير الأسبوع الأول لامتحانات الثانوي
وسلمت اللجنة وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، التقارير الفنية الخاصة بالأسبوع الأول للامتحانات، والمتضمنة عددًا من الملاحظات الواردة، وحالات الغش التي جرى رصدها، وحالات الغياب، وغيرها من الملاحظات ذات العلاقة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأكد الوزير ضرورة توفير سبل الراحة، وعدم إرباك الطلاب أثناء دخولهم قاعات الامتحانات، كما جدد تشديده على محاربة ظاهرة الغش بجميع أنواعه، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من جرى ضبطه سواء أكان معلمًا أو ولي أمر أو رئيس لجنة امتحانية، وإحالتهم للجهات ذات العلاقة.

- مركز الامتحانات يعلن فرز أوراق إجابة طلاب شهادة التعليم الأساسي

انتهاء عملية فرز أوراق الإجابة
يشار إلى أن اللجنة العليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، تشكَّلت بعضوية مديري المركز الوطني للامتحانات، ومصلحة التفتيش التربوي، ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وإدارتي التعليم الأساسي والثانوي، وتعليم واندماج الفئات الخاصة، والتعليم الخاص، والخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي، ومكاتب المتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية، والإعلام.

وأمس السبت، أعلن المركز الوطني للامتحانات، انتهاء عملية فرز أوراق إجابة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بعد أن تسلمها موظفو المركز من مختلف المدن والمناطق بكامل التراب الليبي.

وزير التربية والتعليم يجتمع باللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة، الأحد 18 يونيو 2023 (وزارة التعليم)
وزير التربية والتعليم يجتمع باللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة، الأحد 18 يونيو 2023 (وزارة التعليم)
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