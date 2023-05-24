إعلان موعد قبول الطلاب المستجدين بالصف الأول في التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فتح باب التسجيل للطلاب المستجدين في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي من مواليد 2017، وذلك خلال الفترة بين 23 يوليو و31 أغسطس المقبلين.

أولوية القبول للتلاميذ المقيمين بالقرب من المؤسسة التعليمية

جاء ذلك في تعميم صادر عن وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، حيث نص على أن تعطى أولوية القبول للتلاميذ المقيمين بالقرب من المؤسسة التعليمية. ويكون مدير المدرسة مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن أي مخالفة تقع أثناء التسجيل.

- المقريف يتعهد بدعم حقوق المعلمين ويستعرض جهود الوزارة لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

- وزارة التربية والتعليم تعلن جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية

- أكثر من مليون و278 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي

وتقرر تشكيل لجنة من موظفي مكتب التعليم الأساسي بكل مراقبة تعليمية، لمتابعة عملية التسجيل وفق مسوغاته المطلوبة ببطاقة التسجيل.