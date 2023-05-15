وزارة التربية والتعليم تعلن جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، جداول امتحانات الدور الأول لشهادة مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها الثلاثة العلمي والأدبي والديني للعام الدراسي 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات القسم الأدبي والعلمي يوم 8 يونيو القادم، وتستمر حتى 26 يونيو، بينما تنطلق امتحانات القسم الديني يوم 11 يونيو وتستمر حتى 26 يونيو.

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وسيجري الامتحان الموحد لمادتي «الإنشاء» للقسم الأدبي و«التعبير» للقسم العلمي بالمدرسة المقيد بها الطالب وتصحح أوراق الإجابة من قبل معلم المادة وترصد درجة الامتحان في المنظومة وتحال أوراق الإجابة إلى مكاتب الامتحانات بعد إتمام عملية التصحيح.