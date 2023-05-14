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أكثر من مليون و278 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 09:56 صباحا
أكثر من مليون و278 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
من أحد لجان امتحانات النقل بالتعليم الأساسي، 15 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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بدأ أكثر من مليون وربع المليون طالب وطالبة ليبيين، اليوم الأحد، أداء الامتحانات النهائية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

ويتقدم للامتحانات التي تستمر أسبوعين نحو مليون و278 ألفا و146 طالبا وطالبة يدرسون فِي الصفوف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي، والأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي، بواقع مليون و40 ألفا و648 طالبا وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي، و273 ألفا و498 طالبا وطالبة بمرحلة التعليم الثانوي.

وَحث وزير التربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مُوسى المقريف، في رسالة له «الطلاب على تنظيم الوقت، والمذاكرة الجيدة، والتَّسلح بِأسباب المعرفة لِنيل المراد وتحقيق النجاح».

وأكد المقريف «الدور الإيجابي للأسرة في حَث أبنائها على الاهتمام بالدّراسة، قوله إن العملية التعليمية لا يقوم نجاحها إلا على ساقَي البيت والمدرسة معا». وَأوضح الوزِير في رسالته أنّ «الوِزارَة تضع الطلاب من ذَوِي الهِمم على رأس أولوياتِها، وذلك بتوفير كل ما يساعدهم على أداء الاِمتحانات بِصورة جيدة».

لا تهاون مع الغش في امتحانات النقل
وشدد الوزير المقريف على «عَدم التَّهاون مع حالات الغش، ومن يُساعد عليه، وشدّد على ضرورة التَّعامل معها بِصرامة تضمن الحد من الغش، وعدم تكراره». فيما جددت وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني تحذير التلاميذ والطلاب من «اصطحاب الهاتف النَّقال، وآلات التَّسجيل، أو أيّ أجهزة إلكترونية، إضافة إلى الآلة الحاسبة المُخزّنة وكُل ما يتعلَّق بِالمواد الدِّراسية من كُتب ومذكِّرات، وكراسات داخل قاعة الاِمتحان، باعتبار أنَّ اِصطحابها حالة من حالات الغش».

وحددت المادة (25) من قرَار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم (1013 لِسنة 2022) بأن يدرس تلامِيذ الصفين الرابع والخامس بِنظام عام دِراسي، ويجري تقييمهم من خِلال فترتين واِمتحان نهاية العام يُشرف عليه مُعلِّم المادة المختص.

أكثر من مليون و278 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
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