  • Alwasat News
Atwasat

بومريز يعلن أماكن إجراء امتحانات مدرسة الجالية الليبية بالخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 07:35 صباحا
بومريز يعلن أماكن إجراء امتحانات مدرسة الجالية الليبية بالخرطوم
استقبال أحد العائدين من السودان في مطار معيتيقة، 26 أبريل 2023، (الخارجية)
alwasat radio

قال السفير الليبي لدى السودان فوزي بومريز، إن امتحانات طلبة مدرسة الجالية الليبية بالخرطوم بكافة المراحل الدراسية (النقل والشهادات العامة) ستجرى في المناطق التي يقيمون بها في ليبيا. 

وأشار بومريز، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى التواصل والتنسيق مع مدير المركز الوطني للامتحانات بحكومة الوحدة الوطنية لتدارك هذا الظرف العصيب، نظرا إلى الأحداث التي تمر بها دولة السودان الشقيقة وعودة أغلب أفراد الجالية الليبية إلى أرض الوطن.

- «وال»: وصول طائرة تحمل الليبيين العائدين من السودان إلى مطار معيتيقة
- الدبيبة: نتابع عملية إجلاء الليبيين من السودان
- حكومة الوحدة تشكر السعودية على دعمها إجلاء الليبيين من السودان
- إجلاء 105 مواطنين ليبيين من بورتسودان إلى جدة (صور)

ونوه السفير الليبي إلى أن الامتحانات ستجرى بنفس المواعيد المحددة في ليبيا، مؤكدا تكليف الملحق الأكاديمي في السفارة بمتابعة كل الإجراءات المتعلقة بهؤلاء الطلبة.

إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان 
وتتسارع عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان من قبل دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا ومصر، في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وأعلنت السفارة الليبية لدى السودان الإثنين الماضي إجلاء 105 مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالتنسيق مع السفارة السعودية، وقالت السفارة الليبية إنه «لم يتبق سوى عدد قليل جدًا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم»، وتعمل على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني

«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني
السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء

الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم

«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرلمان الأيرلندي يوافق على نشر سفينة حربية لفرض حظر أسلحة على ليبيا
البرلمان الأيرلندي يوافق على نشر سفينة حربية لفرض حظر أسلحة على ...
ضبط 3 متهمين بجريمة قتل في صبراتة
ضبط 3 متهمين بجريمة قتل في صبراتة
بومريز يعلن أماكن إجراء امتحانات مدرسة الجالية الليبية بالخرطوم
بومريز يعلن أماكن إجراء امتحانات مدرسة الجالية الليبية بالخرطوم
مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية
مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود ...
ضبط ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة سطو مسلح في صبراتة
ضبط ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة سطو مسلح في صبراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف...
المزيد
«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة
«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة...
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في غرب ليبيا (الأحد 30 أبريل 2023)
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في غرب ليبيا (الأحد 30 أبريل......
بالصور.. سقوط شبكة «دعارة» يديرها أفارقة في بنغازي
بالصور.. سقوط شبكة «دعارة» يديرها أفارقة في بنغازي...
ضبط ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة سطو مسلح في صبراتة
ضبط ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة سطو مسلح في صبراتة...
مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية
مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود......
المزيد