بومريز يعلن أماكن إجراء امتحانات مدرسة الجالية الليبية بالخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الليبي لدى السودان فوزي بومريز، إن امتحانات طلبة مدرسة الجالية الليبية بالخرطوم بكافة المراحل الدراسية (النقل والشهادات العامة) ستجرى في المناطق التي يقيمون بها في ليبيا.

وأشار بومريز، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى التواصل والتنسيق مع مدير المركز الوطني للامتحانات بحكومة الوحدة الوطنية لتدارك هذا الظرف العصيب، نظرا إلى الأحداث التي تمر بها دولة السودان الشقيقة وعودة أغلب أفراد الجالية الليبية إلى أرض الوطن.

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ونوه السفير الليبي إلى أن الامتحانات ستجرى بنفس المواعيد المحددة في ليبيا، مؤكدا تكليف الملحق الأكاديمي في السفارة بمتابعة كل الإجراءات المتعلقة بهؤلاء الطلبة.

إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان

وتتسارع عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان من قبل دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا ومصر، في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وأعلنت السفارة الليبية لدى السودان الإثنين الماضي إجلاء 105 مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالتنسيق مع السفارة السعودية، وقالت السفارة الليبية إنه «لم يتبق سوى عدد قليل جدًا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم»، وتعمل على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.