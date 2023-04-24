إجلاء 105 مواطنين ليبيين من بورتسودان إلى جدة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الليبية لدى السودان، إجلاء 105 مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالسعودية.

وقالت السفارة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح اليوم الإثنين، إن عملية الإجلاء جاءت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان.

وأوضحت أن عملية ترحيلهم جوًا إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية ستكون في الوقت القريب.

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إجلاء الرعايا الليبيين من السودان

والأحد، قالت السفارة الليبية أنها بدأت إجلاء الرعايا الليبيين و«لم يتبق سوى عدد قليل جدًا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم»، وتعمل على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.

وتسارعت، الأحد، عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان من قبل دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا ومصر، في وقت تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وتسببت الاشتباكات منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف الى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

جانب من عملية إجلاء رعايا ليبيين عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالسعودية، الإثنين 24 أبريل 2023 (السفارة الليبية)

جانب من عملية إجلاء رعايا ليبيين عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالسعودية، الإثنين 24 أبريل 2023 (السفارة الليبية)

جانب من عملية إجلاء رعايا ليبيين عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالسعودية، الإثنين 24 أبريل 2023 (السفارة الليبية)