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«وال»: وصول طائرة تحمل الليبيين العائدين من السودان إلى مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 09:15 مساء
«وال»: وصول طائرة تحمل الليبيين العائدين من السودان إلى مطار معيتيقة
العائدون من السودان أثناء ركوب الطائرة من جدة إلى طرابلس، الثلاثاء 25 أبريل 2023. (السفارة الليبية في السودان)
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قالت وكالة الأنباء الليبية «وال» إن طائرة شركة الخطوط الجوية الأفريقية التي تقل أفراد البعثة الدبلوماسية والجالية الليبية الذين جرى إجلاؤهم من السودان وصلت مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس مساء اليوم الثلاثاء قادمة من مدينة جدة السعودية وتحمل على متنها 105 أشخاص من أفراد البعثة والجالية.

وقبل ساعات، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن وزارة المواصلات باشرت إجلاء أفراد الجالية الليبية العائدين من السودان عبر طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، مشيرة إلى تشكيل فرق لمتابعة الجالية الليبية في السودان.

- حكومة الوحدة تعلن وصول أفراد الجالية القادمين من السودان إلى طرابلس الليلة

وأعلنت السفارة الليبية في الخرطوم، أمس الإثنين، إجلاء 105 مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة الليبيين، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان وذلك عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالسعودية على أن يجري نقلهم جوًا إلى أرض الوطن على متن طائرة ليبية.

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