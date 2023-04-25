حكومة الوحدة تعلن وصول أفراد الجالية القادمين من السودان إلى طرابلس الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنه من المقرر وصول طائرة تقل أفراد الجالية الليبية بالسودان الذين جرى إجلاؤهم إلى مدينة جدة السعودية، إلى العاصمة طرابلس ليل اليوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة في بيان نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «وزارة المواصلات باشرت نقل 104 مواطنين ليبيين من أفراد الجالية الليبية النازحين من السودان إلى جدة السعودية عبر ميناء بورتسودان».

فرق متابعة لأوضاع الليبيين في السودان

وأضافت أنه «من المقرر أن تصل رحلة الخطوط الأفريقية من مطار جدة إلى مطار معيتيقة بطرابلس ليل الثلاثاء، في ظل استمرار فريق المتابعة برئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في متابعة أوضاع الليبيين المقيمين بالسودان».

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وذكرت الحكومة بأن المملكة العربية السعودية عضو اللجنة الدولية المعنية بالأزمة السودانية، «باشرت إجلاء رعايا عرب وأجانب على إثر اندلاع الاشتباكات المؤسفة في العاصمة السودانية الخرطوم، وبتنسيق بين سفارتي ليبيا في السودان والمملكة السعودية قامت السلطات السعودية بإجلاء الرعايا الليبيين».