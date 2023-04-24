حكومة الوحدة تشكر السعودية على دعمها إجلاء الليبيين من السودان

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الشكر إلى السعودية على دعمها عمليات إجلاء أفراد الجالية الليبية من السودان، وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن عبر أراضيها.

وأعلنت سفارة ليبيا لدى الخرطوم، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، نجاح إجلاء 105 ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم والطلاب وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة.

نقل المواطنين جوا من السعودية

وقالت الخارجية، في بيان، إنه سيجرى نقل المواطنين جوا من السعودية إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في وقت قريب.

- إجلاء 105 مواطنين ليبيين من بورتسودان إلى جدة (صور)

كما أعربت الوزيرة نجلاء المنقوش عن تقديرها لجهود موظفي الوزارة المعنيين بمتابعة عملية الإجلاء، مثنية على جهود البعثة الدبلوماسية في السودان التي حافظت على التواصل والتنسيق مع الجالية الليبية منذ بدء الاشتباكات.