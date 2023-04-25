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الدبيبة: نتابع عملية إجلاء الليبيين من السودان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 10:00 صباحا
الدبيبة: نتابع عملية إجلاء الليبيين من السودان
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن حكومته «تتابع عملية إجلاء الرعايا الليبيين من السودان»، موجها الشكر إلى موظفي وزارة الخارجية وسفارة ليبيا بالخرطوم على استجابتهم العاجلة وحرصهم على سلامة أبناء الجالية.

وأعرب الدبيبة عن تقديره لدور السعودية، عضو الرباعية المعنية بالأزمة السودانية، في تسهيل إجلاء الليبيين ورعايا دول أخرى، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

إجلاء 105 ليبيين من السودان
وأمس الإثنين، أعلنت السفارة الليبية لدى السودان، إجلاء 105 ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم والطلاب وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالسعودية.

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وقالت السفارة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الإثنين، إن عملية الإجلاء جاءت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، موضحة أن عملية ترحيلهم جوا إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية ستكون خلال وقت قريب.

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