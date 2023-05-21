المقريف يتعهد بدعم حقوق المعلمين ويستعرض جهود الوزارة لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي النف، ورؤساء 10 نقابات فرعية بالبلديات، بدعم حقوق المعلمين، مستعرضًا جهود الوزارة في الاستعداد لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، التي ستبدأ خلال الأيام القريبة المقبلة.

وناقش المقريف مع النقيب العام للمعلمين ورؤساء النقابات الفرعية في بلديات تاجوراء والعواتة وقصر بن غشير وسواني بن آدم والزاوية الغرب وسلوق والجميل وطرابلس المركز وحي الأندلس وسيدي السائح العام الدراسي الجاري 2022 - 2023، وما أُنجز فيه، وما جرى رصده من عراقيل، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»

النف يشيد بجهود المقريف الداعمة للمعلمين

وقالت الوزارة إن النقيب العام للمعلمين عبدالنبي النف، أشاد خلال اللقاء بجهود الوزير موسى المقريف «الداعمة للمعلمين في كامل التراب الليبي منذ استلامه لمهامه، وتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018»، مشيرًا إلى أن القانون «أسهم في نيل 640 ألف معلم في كامل التراب الليبي حقوقهم، برفع مستوى دخلهم»، وأكد كذلك على «تميز المعلمين والطلاب في المحافل المختلفة ورفع راية ليبيا خفاقة عالية».

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وأكد المقريف من جانبه خلال اللقاء، أن وزارة التربية والتعليم والنقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية «مكملة لبعضها البعض»، مطالبًا المعلمين بضرورة الالتزام بعملهم وإدراكهم لمسؤولياتهم.

جهود الوزارة ونقابة المعلمين

وأضافت الوزارة أن لقاء المقريف مع نقيب المعلمين والوفد المرافق له، تطرق إلى مناقشة العراقيل والعقبات التي تواجه النقابات الفرعية، وجهود محاربة ظاهرة الغش مع قرب انطلاق امتحانات الشهادات العامة، وجهود النقابة في تأهيل المعلمين التأهيل الأمثل لتحقيق جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلى استعراض بعض التعميمات الصادرة عن النقابة العامة للمعلمين.

وأشارت الوزارة إلى أن المقريف اتفق في ختام اللقاء مع وفد نقابة المعلمين على عقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة بحضور مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، ومديري مكاتب الامتحانات، والنقابة العامة للمعلمين ونقابات التعليم الفرعية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ختام بيانها أن عدد نقابات المعلمين الفرعية في كامل التراب الليبي يبلغ 137 نقابة.

المقريف خلال لقائه مع وفد نقابة المعلمين، الأحد 21 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)

لقاء المقريف مع وفد نقابة المعلمين، الأحد 21 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)

لقاء المقريف مع وفد نقابة المعلمين، الأحد 21 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)