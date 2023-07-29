  • Alwasat News
Atwasat

تحديد موعد عطلة المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 05:47 مساء
تحديد موعد عطلة المعلمين
شعار وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن بداية عطلة المعلمين، غدا الأحد، على أن تستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

ويتماشى ذلك مع قرار وزير التعليم رقم «1442» لسنة 2022 بشأن تحديد موعد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
- «التعليم» تفتح باب الطعون.. وتخصص رابطا لمراجعة إجابات الثانوية والتعليم الأساسي
- تعميم بخصوص تسجيل الطلاب غير الليبيين بمدارس التعليم الأساسي والثانوي
- المقريف يبحث سير امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي في أم الرزم ودرنة

وحددت وزارة التعليم الثالث من سبتمبر المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية (الأساسي والثانوي والديني) للعام الدراسي 2023 - 2024. ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم في 3 سبتمبر المقبل، وينتهي 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.

في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 21 يناير حتى 2 مايو. وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو. وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024. ويختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا يوم 16 يوليو. وتكون عطلة المعلمين خلال شهر أغسطس 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في ...
كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!

كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم

الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ويحرز الذهبية

مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 29 يوليو 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 29 ...
بالصور.. ترحيل مهاجرين من صبراتة إلى مركز إيواء في طرابلس
بالصور.. ترحيل مهاجرين من صبراتة إلى مركز إيواء في طرابلس
إشادة أممية بجهود ليبية في مساعدة المهاجرين العالقين على الحدود التونسية
إشادة أممية بجهود ليبية في مساعدة المهاجرين العالقين على الحدود ...
بالصور.. مواد غذائية منتهية الصلاحية في محلين بسرت
بالصور.. مواد غذائية منتهية الصلاحية في محلين بسرت
تحديد موعد عطلة المعلمين
تحديد موعد عطلة المعلمين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون......
المزيد
مجهولون يحرقون أعمدة كهرباء بالأصابعة
مجهولون يحرقون أعمدة كهرباء بالأصابعة...
إحالة 56 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال أسبوع
إحالة 56 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال أسبوع...
عودة الكهرباء إلى 4 مناطق في تاجوراء
عودة الكهرباء إلى 4 مناطق في تاجوراء...
تحديد موعد عطلة المعلمين
تحديد موعد عطلة المعلمين...
بالصور.. مواد غذائية منتهية الصلاحية في محلين بسرت
بالصور.. مواد غذائية منتهية الصلاحية في محلين بسرت...
المزيد