تحديد موعد عطلة المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن بداية عطلة المعلمين، غدا الأحد، على أن تستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

ويتماشى ذلك مع قرار وزير التعليم رقم «1442» لسنة 2022 بشأن تحديد موعد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

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وحددت وزارة التعليم الثالث من سبتمبر المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية (الأساسي والثانوي والديني) للعام الدراسي 2023 - 2024. ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم في 3 سبتمبر المقبل، وينتهي 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.

في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 21 يناير حتى 2 مايو. وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو. وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024. ويختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا يوم 16 يوليو. وتكون عطلة المعلمين خلال شهر أغسطس 2024.