المقريف يبحث سير امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي في أم الرزم ودرنة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الأربعاء، مع مراقبي التعليم ببلديتي أم الرزم، رزق سعيد، ودرنة، حميد حماد، سير امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتحضيرات المراقبتين للعام الدراسي الجديد.

وتطرق اللقاء كذلك إلى توزيع الكتاب المدرسي على المؤسسات التعليمية قبل بداية العام الدراسي، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم.

وقدم المقريف خلال اللقاء التهاني لمراقب التربية والتعليم ببلدية أم الرزم بتحصل التلميذة، رفييف أحمد، المقيدة بمدرسة «شهداء الجبل» للتعليم الأساسي بالبلدية على الترتيب الأول على مستوى البلاد في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

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«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي

وفي 4 يوليو الجاري، أعلن المقريف اعتماد نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي 2022 - 2023 بنسبة نجاح بلغت 53.88%.

أوائل شهادة التعليم الأساسي

وحصلت الطالبة رفييف أحمد جبريل عوض من مدرسة شهداء الجبل للتعليم الأساسي بمنطقة أم الرزم، جنوب درنة، على المركز الأول بشهادة التعليم الأساسي بمجموع ألف و118 درجة بنسبة 99.8%.

بينما حصلت الطالبة رغدة محمد جبريل حنيش من مدرسة الزروق للتعليم الديني بمصراتة على المركز الأول لشهادة التعليم الأساسي الديني بمجموع ألف و214 درجة بنسبة 97.9%.

نشرت وزارة التربية والتعليم، أمس الثلاثاء، كشفًا بأسماء الطلبة الأوائل على مستوى ليبيا في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، للعام الدراسي 2022–2023. يمكن الاطلاع على الأسماء الطلبة الأوائل عبر هذا الرابط.