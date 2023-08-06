المقريف يناقش استعدادات المراقبات للعام الدراسي الجديد والإفراجات المالية لمعلمي العقود

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف استعدادات المراقبات لبداية العام الدراسي الجديد والإفراجات المالية لمعلمي العقود حلال اجتماعه مع عميد بلدية الجليدة مصباح قداد اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن المقريف التقى في مكتبه قداد، وعميد بلدية الزهراء عبد الناصر أبو قديرة، ومراقب التَّربية والتَّعليم ببلدِية الجليدة إسماعيل زيادة، ورئيس المجلس التسييري لِبلدية الناصرية االناجح الضبع.

نقاش حول ملف إنشاء وصيانة المدارس

كما تناول المجتمعون ملف إنشاء وصيانة المدارس، فيما أكد المقريف عمل الوزارة على «توفِير مِيزانية تسييرية لِمديري المدارس تشمل الصيانات البسيطة، وتوفِير بعض الاِحتياجات».

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متى يبدأ العام الدراسي الجديد؟

ومقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 3 سبتمبر المقبل لجميع المراحل التعليمية (الأساسي والثانوي والديني) للعام الدراسي 2023 - 2024م.

وينتهي الفصل الدراسي الأول في 21 ديسمببر المقبل، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024م.

المقريف خلال اجتماعه مع مسؤولين بعدد من البلديات، 6 أغسطس 2023 (وزارة التربية والتعليم في حكومة الدبيبة)