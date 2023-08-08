المقريف يطالب مراقبي البلديات بإحالة احتياجات المدارس إلى مصلحة المرافق

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، مراقبي البلديات بإحالة احتياجاتهم من الأدوات المدرسية إلى مصلحة المرافق التعليمية لضمان توفير بيئية دراسة ملائمة في العام الدراسي الجديد.

وأوضح الوزير في خطاب اليوم الثلاثاء أن الأدوات المقصودة هي السبورات والمقاعد الدراسية، مشددًا على ضرورة صرف الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية وفق أوجه الصرف المحددة والواضحة للمراقبات.

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عام النشاط المدرسي.. ورعاية الموهوبين

ودعا المقريف المراقبين إلى بذل قصارى الجهد ليكون العام الدراسي الجديد مثاليًا، مطالبًا بتحفيز المعلمين والمعلمات لتقديم الأداء الأفضل.

وأشار إلى تفعيل النشاط المدرسي في المدارس، مع تسمية العام الجديد 2023 – 2024 بعام النشاط المدرسي وحصر الموهوبين في مختلف المجالات وإحالة أسمائهم لإدارة النشاط المدرسي التابعة للوزارة.