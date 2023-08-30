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«التعليم»: توزيع 32 مليون كتاب على المراقبات.. ولا محذوفات في المقررات الدراسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 02:15 مساء
«التعليم»: توزيع 32 مليون كتاب على المراقبات.. ولا محذوفات في المقررات الدراسية
الويبة خلال حديثه في مؤتمر صحفي، 30 أغسطس 2023، (صورة من مقطع فيديو)
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قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور كامل الويبة إنه لن يكون هناك محذوفات في المقررات الدراسية، بعد اعتماد خطة العام الدراسي المقبل ليصبح 28 أسبوعًا بدلًا من 24 أسبوعًا مثل العام الماضي.

ووعد الويبة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن يكون الكتاب المدرسي في متناول التلاميذ والطلاب في كامل ربوع البلاد مع أول يوم دراسي، بعد توريد 99.8% من الكتاب المدرسي على مخازن الوزارة الـ57، حسب ما جاء على صفحة وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بموقع «فيسبوك».

توزيع 32 مليون كتاب على أكثر من 132 مراقبة تعليم
وأكد مدير مركز المناهج التعليمية، توزيع 32 مليون و310 آلاف نسخة من الكتاب المدرسي على أكثر من 132 مراقبة تعليم على مستوى البلاد ونحو أربعة آلاف مدرسة، لافتًا إلى أن هذا الرقم لم يحقق منذ نحو 15 عامًا.

وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل

وأشار الويبة إلى أن الميزانية المخصصة للوزارة لا تؤدي إلى إنجاز كل المطلوب، مطالبًا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة لتخصيص مبالغ إضافية للوزارة لتؤدي دورها بشكل أكبر.

عودة النشاط المدرسي
وتحدث الويبة عن عودة النشاط المدرسي بغياب لسنوات عديدة وهو ليس كرة قدم فقط؛ بل هناك مجالات أخرى للإبداع وهي التربية الفنية والموسيقى والمسرح، ولذا كان تسمية العام الدراسي الجديد بعام النشاط المدرسي.

وأشار إلى تولي مركز المناهج التعليمية ولأول مرة طباعة الكتاب المدرسي للمكفوفين بلغة برايل، وإضافة اختصاصات جديدة للمركز منها إعداد مناهج رياض الأطفال والدراسات والبحوث التربوية التي تُسهم في تطويرها وتنفيذ نمط التعليم الإلكتروني والتعلُّم عن بُعد.

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