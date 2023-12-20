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تركيب 56 برجًا على خط الكهرباء الرويس - أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 02:44 مساء
تركيب 56 برجًا على خط الكهرباء الرويس - أبوعرقوب
تركيب برج كهرباء على خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب، 20 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء تركيب 56 برجًا في مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب جهد «400 ك.ف».

نفذت الأعمال شركة مصراتة الغد للمقاولات العامة، بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل، ولا يزال العمل جاريًا على تركيب باقي الأبراج، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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يأتي هذا المشروع ضمن اهتمامات مجلس إدارة الشركة للرفع من كفاءة شبكة النقل؛ لتحسينها وتطويرها لتواكب الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
 

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