تركيب 56 برجًا على خط الكهرباء الرويس - أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء تركيب 56 برجًا في مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب جهد «400 ك.ف».

نفذت الأعمال شركة مصراتة الغد للمقاولات العامة، بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل، ولا يزال العمل جاريًا على تركيب باقي الأبراج، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

- تواصل أعمال استكمال الوحدة الثانية في محطة الخليج

- لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي

يأتي هذا المشروع ضمن اهتمامات مجلس إدارة الشركة للرفع من كفاءة شبكة النقل؛ لتحسينها وتطويرها لتواكب الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

■ تحقيق استقصائي يرصد تصاعد نفوذ «المركزي» وكيف غذى الانقسام السياسي الفساد في ليبيا؟

■ تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

■ محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا

■ الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا

■ «ناسا» توضح أسباب «اختفاء» حلقات كوكب زحل العملاقة كل 15 عاما

■ التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»

■ عجينة العشر دقائق

■ تعرف على فوائد عصير الرمان



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ ماذا نعرف عن الملثم أبو عبيدة الواجهة الإعلامية لحماس؟

■ كيف أعدّت حماس قوة لضرب إسرائيل في السابع من أكتوبر؟

■ كيف أصبح البطيخ رمزاً للتضامن مع الفلسطينيين؟

■ كيف تعتقل إسرائيل مئات الفلسطينيين دون اتهامات؟

■ فلسطينيون يروون قصة احتجازهم لحوالي شهر لدى القوات الإسرائيلية

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟