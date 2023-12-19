لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء توفير محطة جاهزة بشكل عاجل لمدينة بنغازي.

وقالت الشركة إن المحطة ستسهم في معالجة مشكلة التذبذب الحاصل في شبكة الكهرباء ببعض المناطق، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

استيراد محطات كهرباء جاهزة

وفي 28 فبراير الماضي أعلنت شركة الكهرباء استيراد 19 محطة كهربائية جاهزة قدراتها تتراوح بين «500 و1000 ك.ف» موردة من شركة «مديليك».

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وقبل التاريخ السابق بشهر، كشفت الشركة وصول 21 محطة كهرباء جاهزة من شركة «مديليك» أيضا.

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