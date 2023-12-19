«الكهرباء»: فصل التيار عن 4 محطات بالسراج بسبب أعمال بلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، فصل التيار عن أربع محطات؛ نتيجة أعمال مسح وكشط لأحد شوارع طريق الأسلاك - السراج.

وقالت الشركة في بيان، إن أعمال المسح والكشط التي يجريها المجلس البلدي أسفرت عن عطل في كابلي ضغط عال ورأس كابل ضغط على الوحدة الحلقية وثلاثة كوابل ضغط منخفض ومفتاحي ضغط منخفض حجم 400 أمبير بخلية داخل محطة مقبرة سيدي موسى.

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وأضافت أن هذه الأعطال تسببت في فصل التيار عن أربع محطات وهي: سيدي موسى وأبوغنيمة والمنصوري والجاهزة البوعيشي؛ مما اضطر فرق الصيانة إلى عزل محطة مقبرة سيدي موسى وتغيير مصدر التغذية لبقية المحطات لتوفير الكهرباء للمواطنين.

من أعمال صيانة أعطاب بمحطات في السراج جراء كشط أحد الشوارع، 19 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة أعطاب بمحطات في السراج جراء كشط أحد الشوارع، 19 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة أعطاب بمحطات في السراج جراء كشط أحد الشوارع، 19 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)