إعادة الكهرباء إلى عدة مناطق بعد انقطاعها جراء الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

أعادت فرق الصيانة في شركة الكهرباء التيار الكهربائي إلى مناطق في الجنوب انقطع عنها التيار جراء أمطار هطلت الأيام الماضية.

ورجع التيار إلى حي الربايع بمنطقة حجارة في مدينة سبها، بعدما قام فريق تابع لإدارة توزيع شرق سبها بتركيب محول جديد بدلا من المعطوب نتيجة هطول الغيث والرياح القوية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأحد.

وفي الأبيار، نفذت فرق الصيانة التابعة للشركة هناك أعمال إصلاح طارئة على مكونات شبكة التوزيع، واستبدلت كوابل وأسلاك سقطت نتيجة التقلبات الجوية، وأعادت التيار للمنازل.