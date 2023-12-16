«الكهرباء»: استكمال الوحدة الثانية بمحطة الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تواصل أعمال استكمال الوحدة الثانية بمشروع محطة الخليج البخارية في مدينة سرت لإدخالها وإضافتها على الشبكة الكهربائية.

وتنفذ الأعمال شركة الإنشاءات الكهربائية بمشاركة فنيي ومهندسي شركة الكهرباء وفق ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شركة الكهرباء: وصول محول إلى محطة تحويل الخليج في سرت

تفريغ 20 ألف طن وقود بمحطة الخليج البخارية في سرت

وفي أغسطس الماضي، أعلنت شركة الكهرباء في بيان وصول محول كهرباء جهد «400/220» إلى محطة تحويل الخليج في مدينة سرت بوزن 208 أطنان وجهد «400 ك.ف».

من أعمال استكمال الوحدة الثانية بمحطة الخليج، 16 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)