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بالصور.. «الجيش الأزرق» يعيد التيار الكهربائي لإحدى مناطق الجفارة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 11:20 صباحا
بالصور.. «الجيش الأزرق» يعيد التيار الكهربائي لإحدى مناطق الجفارة في طرابلس
من أعمال الإصلاحات في منطقة النجيلة الزراعية التابعة لإدارة توزيع الجفارة. (الشركة العامة للكهرباء)
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قالت الشركة العامة للكهرباء إن فرق الصيانة أعادت التيار الكهربائي للمواطنين في منطقة النجيلة الزراعية التابعة لإدارة توزيع الجفارة، بعد صيانة كابل ضغط منخفض معطوب. 

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن «جنود الجيش الأزرق بالشركة العامة للكهرباء يواصلون أعمال صيانة الأعطال الطارئة نتيجة هطول الغيث والرياح القوية». وبينما هطلت أمطار غزيرة، أمس السبت، يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة اليوم الأحد علي مناطق شمال غرب ليبيا.

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من جهة أخرى، نفذت فرق الطوارئ بشركة الخدمات العامة أعمال شفط المياه وفتح مسارات الطرق في حي الجراح بالفرناج، وطريق الشوك بالعاصمة طرابلس حتى ساعة متأخرة من أمس، وفق بيان صحفي صادر عن الشركة.

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ويوم السبت، دعا وزير الداخلية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، إلى استمرار عمل غرف الطوارئ، ورفع درجة الاستعدادات للقصوى خلال الأيام المقبلة، تحسبا للحالة الجوية المتوقعة.

من أعمال الإصلاحات في منطقة النجيلة الزراعية التابعة لإدارة توزيع الجفارة. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال الإصلاحات في منطقة النجيلة الزراعية التابعة لإدارة توزيع الجفارة. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال الإصلاحات في منطقة النجيلة الزراعية التابعة لإدارة توزيع الجفارة. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال الإصلاحات في منطقة النجيلة الزراعية التابعة لإدارة توزيع الجفارة. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال الإصلاحات في منطقة النجيلة الزراعية التابعة لإدارة توزيع الجفارة. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال الإصلاحات في منطقة النجيلة الزراعية التابعة لإدارة توزيع الجفارة. (الشركة العامة للكهرباء)
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