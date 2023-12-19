تواصل أعمال استكمال الوحدة الثانية في محطة الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تواصل أعمال استكمال الوحدة الثانية في مشروع محطة الخليج البخارية، لإدخالها وإضافتها على الشبكة.

وتنفذ الأعمال شركة الإنشاءات الكهربائية بمشاركة فنيي ومهندسي شركة الكهرباء، وفق ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- شركة الكهرباء: وصول محول إلى محطة تحويل الخليج في سرت

- دخول الوحدة الأولى بمحطة الخليج على الشبكة

وفي أغسطس الماضي، أعلنت شركة الكهرباء، في بيان، وصول محول كهرباء جهد «400/220» إلى محطة تحويل الخليج في مدينة سرت بوزن 208 أطنان، وجهد «400 ك.ف».

من أعمال استكمال الوحدة الثانية في محطة الخليج، 19 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استكمال الوحدة الثانية في محطة الخليج، 19 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استكمال الوحدة الثانية في محطة الخليج، 19 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استكمال الوحدة الثانية في محطة الخليج، 19 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)