شركة الكهرباء: وصول محول إلى محطة تحويل الخليج في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول محول كهرباء جهد «400/220» إلى محطة تحويل الخليج في مدينة سرت، بوزن 208 أطنان وجهد «400 ك.ف».

وسيكون المحول جاهزا للتركيب، وذلك ضمن جهود تجديد معدات المحطات لزيادة اعتماديتها وتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

تواصل تجهيز محطة تحويل الاستثمار

وفي بيان آخر، أشارت الشركة إلى تواصل أعمال التجهيز الخاصة بمحطة تحويل الاستثمار جهد «11/30 ك.ف» في صرمان؛ تلبية لاحتياجات المدينة وصبراتة من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .

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وأضافت الشركة أن تلك الأعمال ستسهم في تحسين أداء الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التغذية الكهربائية في عدد من المناطق.

محول كهرباء مورد إلى محطة تحويل الخليج في سرت، 13 أغسطس 2023، (شركة الكهرباء)

محول كهرباء مورد إلى محطة تحويل الخليج في سرت، 13 أغسطس 2023، (شركة الكهرباء)

محول كهرباء مورد إلى محطة تحويل الخليج في سرت، 13 أغسطس 2023، (شركة الكهرباء)