يعزز صحة القلب والكلى.. تعرف على فوائد عصير الرمان

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

يعد عصير الرمان من العصائر القوية فهو لا يتميز بالنكهة الفريدة فحسب بل هو غني بنسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي توفر فوائد صحية عديدة عند تناوله باعتدال.

ويعد الرمان من أفضل الفواكه التي تمد الجسم باحتياجه اليومية من العناصر الغذائية المختلفة، وأثبتت الدراسات أن له دورا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتراكم الدهون الضارة بالدم، كما أنه يحافظ على صحة الكلى، كما نقل موقع «هيلثي شوتس».

غني بمضادات الأكسدة ويعزز صحة القلب

يحتوي عصير الرمان على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان. ووجدت دراسة نشرت في دورية «Advanced Biomedical Research» أن عصير الرمان يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة، وله تأثيرات مضادة للسرطان.

كما أن شرب عصير الرمان باعتدال يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب، بفضل احتوائه على مركبات «بوليفينول» التي تساعد على صحة القلب.

ووجدت أبحاث العلاج بالنباتات للعام 2017 أن شرب عصير الرمان يمكن أن يقلل من تكرار وشدة آلام الصدر، وهو أحد أعراض أمراض القلب.

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يعزز صحة الكلى

كما أن عصير الرمان غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في تقليل خطر تكون حصوات الكلى، وبالتالي يحافظ على صحة الكلى. ووجدت الدراسات أن الحمية الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة هي الأفضل لصحة الكلى، ولا يوجد أفضل من الرمان لتحقيق هذا التوازن.

ويساعد الرمان كذلك في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وهو قوة الدم التي تندفع داخل الشرايين بسرعة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل محتواه من الكربوهيدرات المعقدة التي تعمل على تحسين الحديد في الدم وتقليل مستويات ضغط الدم عند شربه بانتظام.

إنقاص الوزن وتعزيز المناعة

يساعد الرمان في إنقاص الوزن بفضل محتواه من الألياف، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله خيارا ممتازا في الحمية الغذائية المعتدلة.

ويحتوي الرمان كذلك على مادة «بوليفينول» التي يمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ومنع الجسم من فقدان الدهون.

يساعد الرمان كذلك في تعزيز جهاز المناعة لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، وشرب عصير الرمان يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.