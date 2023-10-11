حمية «الوجبة الواحدة يوميا».. ما هي وهل تساعد في إنقاص الوزن؟

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أصحبت حمية «الوجبة الواحدة في اليوم» من الاتجاهات الشائعة في عالم التغذية، وأصبحت من الحميات المفضلة بين عدد متزايد من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين حول العالم.

وتعتمد حمية «الوجبة الواحدة» كما يبدو من اسمها على تناول وجبة واحدة فقط خلال اليوم، ويعتقد المروجون لها أنها تؤدي إلى خسارة سريعة في الوزن، تستمر على المدى الطويل، كما أنها تؤخر من عملية الشيخوخة، كما نقل موقع «ساينس ألرت».

ما هي حمية «الوجبة الواحدة»؟

بشكل أساسي، حمية «الوجبة الواحدة» تندرج في فئة الصيام المتقطع، حيث يقوم الشخص بالصيام لفترة 23 ساعة تقريبا، واستهلاك السعرات الحرارية اليومية كاملة في وجبة واحدة يجري تناولها خلال ساعة فقط.

وخطوات حمية «الوجبة الواحدة» بسيطة، وهي تسمح بتناول أي أنواع من الأطعمة، دون أي قيود على عدد السعرات الحرارية.

كما يمكنك تناول المشروبات الخالية من السعرات الحرارية مثل الماء والشاي الأسود والقهوة. لكن عليك اتباع جدول مقيد للوجبات، وتناول الوجبة في نفس التوقيت يوميا.

ويعتقد مؤيدو هذا النظام أن فترة الصيام الممتدة في حمية «الوجبة الواحدة» تؤدي إلى تغييرات فسيولوجية في الجسم تعزز صحة أفضل، بما في ذلك تعزيز عملية التمثيل الغذائي عن طريق تحفيز عملية تسمى الكيتوزية، حيث يحرق جسمك الدهون المخزنة من أجل الطاقة بدلا من الجلوكوز.

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عيوب حمية «الوجبة الواحدة»

لسوء الحظ، لا تتوافر كثير من الدراسات حول حمية «اليوم الواحد»، بل تتوافر فقط بعض التجارب على الحيوانات والفئران.

وتعتمد المزاعم بشأنها على الأبحاث في الصيام المقتطع، بدلا من حمية «الوجبة الواحدة» نفسها. ومع تواجد الدلائل بشأن فوائد الصيام المتقطع في إنقاص الوزن، إلا أنها تركز على فوائد قصيرة الأجل فقط.

وفي ذلك، هناك تحذيرات من أن حمية «الوجبة الواحدة» تخلو من الإرشادات الغذائية عن الوجبات التي يجب تناولها أو الابتعاد عنها في الوجبة.

تؤكد الإرشادات الغذائية أهمية تناول وجبات متوازنة تضم العناصر الغذائية من بروتينات وحبوب كاملة وخضراوات ودهون صحية، للحصول على الوزن المطلوب بشكل صحي.

ولهذا، لا تعد حمية «الوجبة الواحدة» مستدامة، ولن تساعد في الحفاظ على الوزن على المدى الطويل، وذلك لأن الحميات الغذائية القاسية تخلق مع الوقن شعورًا بالحرمان والعزلة الاجتماعية، ولهذا من الصعب الالتزام بها لفترات طويلة.